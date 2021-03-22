Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cem Haney idaresindeki 16 AHV 032 plakalı motosiklet, İnegöl-Yenişehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten düşerek yaralanan Haney, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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