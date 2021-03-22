Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 25. kilometresinde, Nihat S. idaresindeki otomobil, Cengiz K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil kavşakta devrilerek ters döndü.
Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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