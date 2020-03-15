Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkisinde, "Karda Arama Kurtarma ve Çığ Tehlikesi" olaylarına müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikata, 20 personel katıldı.

Senaryo gereği, kamp ve kayak yapmak için bölgeye giden 4 kişilik ekipten birinin kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaybolan kişinin uğrayabileceği çığ, donma ve düşme gibi riskleri göz önünde bulunduran kurtarma ekipleri, kazazedeye gerekli donanımla müdahale etti.

Olay yerine gelen Kocaeli itfaiyesi personeli ve arama kurtarma ekibi tarafından dağın yamacında kaybolan şahsın yeri tespit edildi.

Oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapıldı.

Karda ve zorlu koşullarda 7 saat süren tatbikatta kurtarılan kazazede, sağlık ekiplerine teslim edildi.