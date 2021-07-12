Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kurban satış işlemlerinin "temiz", "rahat" ve "profesyonel" olması amacıyla büyük bir kurban pazarı kurulurken, 12 farklı noktada kesim işlemlerinin yapılacağı alanlar belirlendi.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kurban satış alanına gelenler için dezenfekte istasyonları yerleştirildi ve alana girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satış esnasında el sıkışılmayacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce kurban pazarındaki hayvanların sağlık durumu, aşı kartları ve nakil belgeleri kontrol ediliyor. Kesim esnasında hayvanların kaçması durumunda görev yapacak yakalama timi oluşturuldu. Meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı da kesim alanlarında ambulans bekletiliyor.

Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun olup olmadığına dair kontrollerimizi yapıyoruz. Hayvanların aşı kartlarını, sağlıklı olup olmadıklarına dair belgeleri ile nakil belgelerini kontrol ediyoruz. Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanlar kurbanlıktan men ediliyor. Kurban Bayramı 2 yıldır pandemi koşullarında yapılıyor. Kurban satış alanına girişte dezenfekte istasyonumuzu hazır ettik. Maske ve eldiven gibi hijyen koşullarını sağlayacak şekilde tüm tedbirlerimizi aldık. Komşularımıza çağrımız, bu bayramı da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyararak geçirmemiz."