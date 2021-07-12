İstanbul Üniversitesi AUZEF yaz okulu açılmasına dair gelen talepler üzerine açıklama yaptı.

AUZEF yaz okulu açılacak mı?

Öğrencilerin diledikleri takdirde diğer üniversitelerin yaz okulu uygulamasından faydalanarak ders alabileceklerinin hatırlatıldığı açıklamada " Bu bağlamda örgün öğretim dahil hiçbir akademik birimimizde yaz okulu uygulaması genel kabul görmediğinden AUZEF bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır " denildi.

AUZEF bütünleme sınavı var mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca; Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına, öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Yukarıda ifade edilen karar gereğince ve İstanbul Üniversitesi’nin kurum kültürü çerçevesinde; Üniversitenin tüm fakültelerinde olduğu gibi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde de bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır" denildi.