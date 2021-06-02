Kartal Asayiş Büro ekipleri işyeri denetiminde kapalı olması gereken bir işyerine girdi.

İş yerindeki 5 kişinin kumar oynadığını tespit eden ekipler toplam 29 bin 208 lira idari para cezası kesti.

Ekipler gece yarısı denetimlerinde bir de restorana girdi. Pandemi kuralları çerçevesinde kapalı olması gereken restoranda 25 kişi tespit eden ekipler toplam 78 bin 750 lira idari para cezası kesti.

2 mekan da denetimler sonucu mühürlendi.