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Güncel
DHA 25.07.2023 05:39

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kartal, TEM bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 03.00 sıralarında Kartal, TEM bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada Yiğit Dursun'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, sağlık ekipleri yaralanan sürücüye müdahale etti.

Sürücü Yiğit Dursun, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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