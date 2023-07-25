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Güncel
İHA 25.07.2023 01:10

İzmir'de 1 zehir taciri tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı 2 ayrı çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de 1 zehir taciri tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Narko Alan ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda U.K. ve Ö.U.’nun ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurdukları ticari taksi içerisinde bulunan A.S. ve D.S.’nin üstünden çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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