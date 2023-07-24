Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.07.2023 16:58

Erzincan’da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu

Erzincan Tercan ilçesinde dereye düşen terliğini almak için suya girip akıntıya kapılan kişi boğuldu.

Erzincan’da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu

Tercan ilçesinin Beşkaya Köyü’ne İzmir’den tatil için gelen Gazi Yıldız (68), köye yakın bulunan dere kenarında yürüdüğü sırada terliğini suya kaptırdı.

Terliği almak için suya giren Yıldız, aniden dengesini kaybederek akıntıya kapıldı.

Babasının akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kızı ve çevredeki vatandaşlar, Yıldız’ı sudan çıkardı.

Çevredekiler daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gazi Yıldız’ı Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Bingöl'de ahırda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Kılıçdaroğlu Lozan'ın 100'üncü yılında Anıtkabir'i ziyaret etti
18:19
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
18:13
İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
18:11
İletişim Başkanlığı 5 yaşında
17:39
İsrail'de muhalefet Meclisin onayladığı yasayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyor
17:38
Tedavi edilip denize bırakılan caretta caretta, bir yılda 3 bin kilometre yol katetti
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı plajda denize girdiler
Yasaklı plajda denize girdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ