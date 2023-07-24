Erzincan’da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu

Tercan ilçesinin Beşkaya Köyü’ne İzmir’den tatil için gelen Gazi Yıldız (68), köye yakın bulunan dere kenarında yürüdüğü sırada terliğini suya kaptırdı.

Terliği almak için suya giren Yıldız, aniden dengesini kaybederek akıntıya kapıldı.

Babasının akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kızı ve çevredeki vatandaşlar, Yıldız’ı sudan çıkardı.

Çevredekiler daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gazi Yıldız’ı Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.