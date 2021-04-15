Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta halk otobüsünün önce bisikletli gence, ardından da elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdurrahman G. idaresindeki halk otobüsü, Aydınlıkevler Subatan mevkisinde yola aniden çıkan 14 yaşındaki Mustafa K.'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada, Mustafa K. ile otobüs şoförü Abdurrahman G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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