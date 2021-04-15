Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çatı kısmında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

Olayla ilgili A.Ş ve N.V. gözaltına alındı. Şüpheli M.V'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.