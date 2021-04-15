Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evin çatısında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada çatı kısmında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.
Olayla ilgili A.Ş ve N.V. gözaltına alındı. Şüpheli M.V'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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