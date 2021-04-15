Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çobanisa Mahallesi'nde Recep Ö. yönetimindeki traktör, devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Nefise Ö. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nefise Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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