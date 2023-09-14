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Güncel
AA 14.09.2023 17:21

Kars'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kars'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı
[Arşiv]

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kızılok, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimin çağdaş toplum olmanın vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ederek, "Eğitimde daha çok gelişmek, ilerlemek en büyük hedefimizdir. Eğitimin milletlerin gelişiminde ikinci bir güç olduğunun farkındayız. Bu manada en güçlü şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlköğretim Haftası'nın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Fevzi Çakmak İlkokulu'nun hazırlayıp sunduğu program, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve yeni okula başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin hediye vermesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkan Vekili Faruk Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kağızman

Kağızman ilçesinde ise Dr. Mustafa Yalçın İlkokulu'nda program düzenlendi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, yeni eğitim öğretim yılının "hayırlı" olması temennisinde bulunarak, “İlçemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere devam edecek olan 11 bini aşkın öğrencimiz var. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, eğitim camiamıza ve sevgili öğrencilerimize üstün başarılarla dolu bir yıl diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Kaymakam Daştan, programdan sonra öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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