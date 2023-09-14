Rize'de kara kovan balının sağımı gerçekleştirildi

Rize’de baba mesleği olan kara kovan bal üretimi gerçekleştiren Mustafa Memoğlu, bal üretimi için kovanları 40 metreyi aşan ağaç dallarına yerleştirdiklerini söyledi.

Kara kovanlarda hasat zamanının her yıl bu dönemde olduğunu belirten Memoğlu, kara kovanlardan elde edilen balların ise bin liradan 5 bin liraya kadar alıcı bulduğunu, fakat siparişlerin yoğun olmasından ötürü talepleri tamamen karşılayamadıklarını kaydetti.

"Kara kovan balcılığı bitmek üzere"

Kara kovan balına talebin çok fazla olduğunu ama bu kültürün azaldığını da belirten Memoğlu, şunları söyledi:

"Bu iş çok meşakkatli. Dev gibi, 60 metre uzunluğundaki Gürgen ağaçlarına çıkıyoruz. Bir de ayı tehlikesi var. Çok zor ama balı çok kaliteli. Tamamen doğal. Bu kara kovanı gürgen ağacının üzerine koyarız. Mayıs-Haziran gibi bal oturur. Bizde bu mevsimde geliriz balı sağarız. Bu tamamen şifa, doğal, organik bir bal. Zaten bu ormanın içerisinde evsel atık, sular yok. Hiçbir şey yok. Teknik arıcılıkta peteklerin mumları fabrikada basılır ama bunda insan eli değmiyor. Olduğu gibi getirip kütüğü koyarız. Arı gelip her şeyi kendisi yapar. Bu yüzden de normaline göre yüzde 1500 kalite farkı var. Bu sene bal fiyatlarımız ortalama en az bin liradan başlıyor 5 bin liraya kadar çıkıyor. Ben kendi balımı bin liraya veriyorum. Kara kovan balına talep çok fazla. Yalnız ben devlet yetkililerinden bir şey istemek istiyorum. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne gittiğimde normal kovanlarıma destek veriliyor fakat kara kovanlarıma destek yok. Kara kovanlar ağaçlarda oluyor. Bakılamıyor dediler. Eğer yetkililer gelemezse ben tek tek gösteririm. Bu kültür bitecek. Bu kara kovan balcılığı bitmek üzere."