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Güncel
İHA 14.09.2023 17:02

Çankırı'da okul güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı

Çankırı'da öğrencilerin eğitim sürecinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmet tedbirlerinin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı'da okul güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı
[Fotograf: İHA]

Çankırı’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı. Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet tedbirlerinin artırılması ele alındı. 

Toplantıya, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Vali Yardımcısı İsmail Küreci, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü V. Bilal Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ve il merkezinde faaliyet gösteren eğitim kurumu yöneticileri katıldı.

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