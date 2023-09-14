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Güncel
DHA 14.09.2023 16:22

Çiçekdağı Belediyesi, 'Bulgur' Festivaline hazırlanıyor

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi, 5.'si düzenlenecek olan 'Bulgur festivaline' hazırlanıyor.

Çiçekdağı Belediyesi, 'Bulgur' Festivaline hazırlanıyor

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; ilçe genelinde yapılacak organizasyon ile 5. Bulgur Festivali'nin gerçekleşeceğini, katılımcıların kış mevsimi öncesinde ilçe meydanında gönüllerince eğleneceklerini söyledi.

Başkan Hakanoğlu; "Ailece eğlenebileceğimiz, çocuklarımız için hazırlanan sürpriz eğlenceler ile bulgur festivalini yapacağız. Ortak akılla festivale katılacak sanatçıları belirledik. Belediyeyi aldığımız günden bu güne kadar ilçe halkının sosyal aktivitelerini önemsiyoruz. 2 günlük festivalde Ali Kınık, Tahir Uçar ve 3 Alp Kardeşler, Tuğçe Kandemir, Ömer Faruk Bostan, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne alacak" dedi.

İlçede bulgur festivali 4 yıldır aralıksız düzenleniyor.

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