Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.09.2023 16:17

Yaylacılar büyük göç öncesi son hazırlıklarını tamamladı

Muş'un verimli yaylalarında hayvanlarını otlatan aileler, havaların serinlemesiyle dönüşe geçmek için hazırlıklara başladı.

Yaylacılar büyük göç öncesi son hazırlıklarını tamamladı

Muş'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların serinlemeye başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanıyor. Yaz mevsimi boyunca yaylada sağım yapan kadınlar; peynir, çökelek ve tereyağı gibi ürünler satarak da aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Hayvanlarını otlatmak için kışın ovalara ve sıcak yerlere, yazın yaylalara göç etmek zorunda kalan sürü sahipleri, uzun bir yolculuk için hazırlığa başladı. Yüksek kesimlerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte yaylacılar sıcak bölgeye göç ederek kış mevsimini Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde geçiriyor.

Büyük göç öncesi son hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Sosın Özçelik, yaylada yaklaşık 2 ton peynir ürettiğini ifade ederek, “İlkbahar mevsiminde çıktığımız yaylalarda süt sağıp peynir satıyoruz. Çobanlarımız için ekmek pişiriyoruz. Havaların soğuması ile birlikte sıcak bölgelere, yani Diyarbakır tarafına gidiyoruz. Çocuklarımız yaylaya gelmiyor benle eşim tek başımıza yaylaya geliyoruz. Ben 2 ton peynir topladım. Bir tonunu mandıraya sattım bir ton da kendimize topladık. Çocuklarıma ve akrabalarıma vereceğim peynirleri” dedi.
Havaların soğumaya başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç edeceklerini söyleyen Netice Erol, göç öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “İlkbahar mevsiminde bu yaylaya geldik. Geldiğimiz günden beri koyun sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir ve yağ yapıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte biz eşyalarımızı topladık. Burada hava soğuk olduğu için daha sıcak olan Diyarbakır’a gideceğiz” şeklinde konuştu.

Hayvanları yaklaşık bir ay yürüttüklerini ifade eden Barış Çete ise “Mayıs ayında Diyarbakır’dan göç ederek bu yaylaya geldik. Bütün yaz mevsimi boyunca hayvanlarımızı sağarak peynir elde ediyoruz. Bir kısım sütü ise mandıraya veriyoruz. Sonbaharın gelmesi ile birlikte artık koyunları sağmıyoruz çünkü doğuma az bir süre kaldı. Hayvanlarımızı Diyarbakır’a götürüyoruz orada hava sıcak ve az kar yağıyor. Burada havalar soğudu dönüş için hazırlıklarımızı tamamladık. Hayvanların durumuna ve mesafeye göre 15 ile 30 gün yolumuz sürüyor” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Karaman'da Gödet Baraj Göleti'ne 20 bin balık yavrusu bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Kremlin: Kuzey Kore ile mümkün olan her alanda ilişkileri geliştireceğiz
16:13
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü
16:06
İran'da Mahsa Emini olayları sonrasında idam kararlarında yüzde 36 artış iddiası
16:05
Dünya Meteoroloji Örgütü: 1970-2021 yıllarında yaklaşık 12 bin aşırı iklim olayı rapor edildi
16:00
Hakkari'de terörden arındırılan dağlarda yaban hayatı canlandı
15:56
Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı
TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı
Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ