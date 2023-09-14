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Güncel
İHA 14.09.2023 15:57

Tatvan’daki minik öğrencilere “Milli Projeler” temalı boyama kitabı dağıtıldı

Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlköğretim Haftası çerçevesinde okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine “Milli Projeler” temalı boyama kitabı dağıttı.

Tatvan’daki minik öğrencilere “Milli Projeler” temalı boyama kitabı dağıtıldı

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde bulunan Hikayet ilkokulu birinci sınıf öğrencilerine boyama kitabı dağıttı.

Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından basılan “Milli Projeler” boyama kitabını okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine dağıtan ekipler, çocuklara hem kitabı tanıtıp hediye ettiler hem de unutulmaz bir gün yaşattı. Polis ekipleri hatıra fotoğrafından sonra okuldan ayrıldı.

Polis ekiplerinin yapmış olduğu sürprizden dolayı teşekkürlerini dile getiren Hidayet İlkokulu Müdürü Selahattin Bayav, “Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilerimize polis ekipleri boyama kitapları hediye ettiler. Yaptıkları bu sürprizlerden dolayı çok mutlu olduk ve başta kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz ve polis ekiplerine teşekkürlerimi sunarım” dedi. 

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