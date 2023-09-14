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Güncel
AA 14.09.2023 16:19

Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 107. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 107. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda "14 Eylül Şeref Günü" nedeniyle düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılkaya, şeref defterini imzaladı.

Şeref defterindeki ifadelerinde, Atatürk'ün, hoşgörü ve sevginin barış ve kardeşlikle yoğrulduğu, farklı kültürlerin ve dillerin bin yıldır huzur ve güven ikliminde bir arada yaşadığı kadim şehir Siirt'e teşrifinin 107. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Zatıalinizin önderliğinde yurt sathında yaktığınız kurtuluş meşalesiyle başlayan bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet gibi bir cevherle taçlandırıp aziz milletimize emanet ettiniz. Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor ve ilerlemeye devam edecektir. Bizler, köklü bir tarih ve kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak açtığınız aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda durmadan yürüyeceğimize, mukaddes ve kutlu vatanın hangi köşesinde olursak olalım gösterdiğiniz hedefe azimle ulaşacağımıza manevi huzurlarınızda bir kez daha söz veriyoruz."

Daha sonra Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Emirhan Yılmaz da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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