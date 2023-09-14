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Güncel
AA 14.09.2023 17:18

Bartın Valisi Arslan, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlamanın sorumluluklarından olduğunu anlatan Arslan, bu konuda devlet olarak gereken desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Bartın Valisi Arslan, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği (BOEDDER-SK) tarafından İnkumu Özel İdare Tesislerinde düzenlenen programda özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle buluştu.

Arslan, yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin kendileri için çok değerli olduğunu aktardı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlamanın sorumluluklarından olduğunu anlatan Arslan, bu konuda devlet olarak gereken desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Hendekyanı Caddesi sıcak asfaltla yeniden düzenlenecek

Bartın Belediyesi tarafından enerji hatları yer altına alınan Hendekyanı Caddesi, sıcak asfaltla yeniden düzenlenecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, söküm çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak Hendekyanı Caddesi'ni sıcak asfaltla yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.

Ekiplerin Safranbolu Caddesi'nde çalışmalara başladığını belirten Fırıncıoğlu, "Sıcak asfaltla düzenleyeceğimiz bu caddemizde de çok daha konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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