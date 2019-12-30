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Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:05 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 13:09

Sis dolayısıyla İstanbul-Kars arasında yapılması planlanan AnadoluJet'in seferi iptal edildi, bir özel hava yolu firmasının seferi ise ertelendi.