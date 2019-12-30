Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan üç sürücüye 5 bin 167'şer lira olmak üzere 15 bin 501 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine ise 5'er yıl süreyle el konuldu.

Şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA