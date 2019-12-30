Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında yurt içinden ve yurt dışından gelecek çok sayıda tatilciye eğlenceli anlar yaşatacak.

Hava limanı ile kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların rahatça tatil yapmasına olanak sağlayan çam ağaçları arasındaki Palandöken, doğal güzellikleri, uzun pistleri ve misafirlerine sunduğu imkanlarla kayak sezonunun her döneminde binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Parlayan yıldız olduğu kış turizminde her mevsim adından söz ettiren ve dünyanın sayılı pistlerine sahip Palandöken'deki otel sahipleri ve turizmciler, yeni yıla kayak yaparak girecek yerli ve yabancı turistler için gerekli hazırlıkları tamamladı.

İran, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden kayak merkezine gelecek çok sayıda yerli ve yabancı turist, yılbaşı gecesi havai fişek ve kayakçıların meşaleli gösterilerinin yanı sıra gece kayağı yapma imkanı da bulacak. Yeni yıla girerken sanatçıların konserler vereceği, canlı müzik dinletileri ile akrobatların gösteri yapacağı merkezin konukları, çeşitli yörelerin mutfaklarının lezzetlerinden tatma imkanı da bulacak.

Aralık ayının ilk haftasında sezonu açan, kar kalınlığının suni kar püskürtülerek 90 santimetreye ulaştığı ve otelleri büyük oranda dolan merkezde tüm eksikler giderilerek yeni yıla sayılı günler kala coşkulu eğlenceler için geri sayım başladı.

Tesisler büyük oranda dolu

Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de yılbaşı heyecanının başladığını söyledi. Tesislerin büyük oranda dolu olduğunu belirten Akça, "Palandöken olarak yılbaşı moduna girdik. Bazı tesislerimizde doluluk oranı şu an yüzde 80 oranında ama onlar da yakın zamanda dolacaktır." dedi.

Akça, tatilcilere çeşitli eğlence organizasyonları düzenlediklerini ifade ederek "Bu yıl 3 günlük eğlence periyodu düzenledik. Dj, canlı müzikler, akrobatlar, değişik mutfakların lezzetleri, meşaleli kayaklar gibi bir yılbaşı paketimiz olacak. Misafirlerimiz genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den, yurt dışından da Gürcistan, İran ve Rusya'dan geliyor. Avrupa'dan da biraz misafirimiz var." diye konuştu.

Palandöken'de kar kalınlığının iyi olduğunu dile getiren Akça, "Palandöken her yıl olduğu gibi sezonu erken açtı ve şu anda pistlerimizde 80-90 santimetre sıkıştırılmış kar var. Oteller ve tesislerimiz dolu, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yılbaşına gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Polat Otel Genel Müdürü Bora Kanber de yılbaşına az bir süre kaldığını anımsatarak şöyle konuştu:

"Kayakseverler yine Erzurum'u tercih etti ve otellerimizdeki doluluk yüzde 90-100'lere ulaşmış durumda. Diğer bölgelerde yeni yeni kar yağışı olmasına rağmen biz aralık ayında sezonu açtık ve bir aydır kayak imkanı sağlıyoruz. Yılbaşında Rusya, Ukrayna, İran ve özellikle Türk misafirlerden yoğunluk var. Müzik, eğlence gibi şovlarla çeşit çeşit aktiviteler yaparak 2020'ye misafirlerimizle girmeyi diliyoruz."

Palandöken'de gece kayağı yapıldığına dikkati çeken Kanber, sözlerini şöyle tamamladı:

"Palandöken'de 4-5 gibi saatlerde kayak bitmiyor. Tüm pistlerimiz konuklarımıza kolaylık sağlıyor. Işıklandırılmış pistlerle suni karlama birlikte olduğu zaman akşam 8'e kadar kayak imkanı var. Bu hem bizim hem de misafirlerimiz için büyük bir avantaj."

Kaynak: AA