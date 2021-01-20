Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta dondurucu soğuk
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta dondurucu soğuğun etkisiyle yollarda buzlanma, bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.
Kars'ta dondurucu soğuğun etkisiyle yollarda buzlanma, bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.
Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yürüttü.
Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış-Kars demir yolu hattında kar temizleme çalışması başlatıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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