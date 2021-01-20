Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da da soğuk hava
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Kentteki Kura Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplanırken, Ardahan Köprüsü saçaklarında buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için belirli noktalara yem bıraktı.
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