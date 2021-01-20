Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle bazı dereler ve göletler buz tuttu.
Tunceli'de kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle bazı dereler ve göletler buz tuttu.
Ekiplerin kent merkezindeki yüksek kesimlerde ve ilçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ağrı'da da vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.
Karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Etiketler: Kar Yağışı
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