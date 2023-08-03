Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı

Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Ö.B. ile N.A.B'nin öldürülmesine, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçanların yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

Olaydan sonra kentten kaçan 4 zanlı, Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olaya karışan diğer kişilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.