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Güncel
AA 03.08.2023 09:57

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlediği 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde,çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki şüpheliler Cavit G, Yalçın Ö, Sefer T, Bilal Ş. ve Mesut T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cavit G. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4'ü tutuklandı.

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