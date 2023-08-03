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Güncel
İHA 03.08.2023 09:30

Hürmetçi Sazlığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Hürmetçi Sazlığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan ve mandaların sağım yolculuğu ile adeta Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan Hürmetçi Sazlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Hürmetçi hakkında Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

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