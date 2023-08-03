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Güncel
AA 03.08.2023 09:15

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta 35 yaşındaki Sezer K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer K. tabanca ile vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz şüpheli ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

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