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Güncel
AA 03.08.2023 09:10

Samsun'da üretimi artırmak için çiftçilere 4,5 yılda 26 milyon liralık destek verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesince, kentte tarımsal üretimi artırmak amacıyla çiftçilere son 4,5 yılda toplam 26 milyon liralık destek verildiği bildirildi.

Samsun'da üretimi artırmak için çiftçilere 4,5 yılda 26 milyon liralık destek verildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması için çalışmalar sürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerle çiftçiler talep ve ihtiyaçlarına yönelik destekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle yatay kalkınma konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.

Kentin dört bir yanında üretimi artırmak istediklerine işaret eden Demir, desteklerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Tarımsal üretimin il genelinde yaygınlaştırılması, çiftçilerimiz güçlendirilmesi ve yeni çiftçi sayısının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında son 4,5 yılda 1045 çiftçiye 2 milyon 729 bin fidan, 7 bin 124 ton tohum, 3 bin 311 çiftçiye hayvancılık, 8 bin 804 ekipman ve 34 ton gübre desteği verdik, 10 tane de sera kurduk. Böylece 4,5 yılda üreticilerimize toplam 26 milyon liralık destek sağladık"

Belediye Başkanı Demir, Samsun'un tarımda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Samsun'un mevcut tarımsal üretiminin daha da ileri seviyeye çıkması ve çiftçilerin desteklerle güçlendirilmesinin en önemli hedeflerinden olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda atılan her adımı verilen her desteği büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun'un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bereketli topraklara sahip kentimizde verdiğimiz kaliteli fide, fidan, tohum, makine ve ekipmanla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz"

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