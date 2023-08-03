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Güncel
İHA 03.08.2023 10:00

Ağzıyla günde 500 güvercini besliyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Reşat Çolak, her gün ilçenin Akyazı Mahallesi’nde bulunan sahil bölgesine gelerek güvercinleri ağzı ile besliyor.

Ağzıyla günde 500 güvercini besliyor

Çevredeki vatandaşlar tarafından ‘güvercinci adam’ olarak bilinen Reşat Çolak, gününün yaklaşık 2 saatini güvercinleri besleyerek geçiriyor.

Güvercinlerin Reşat Çolak'ın ağzından, üzerine ve başına konarak yem yemesi ise dikkat çekiyor. Güvercinleri beslemekten huzur duyduğunu söyleyen Reşat Çolak, kendi evladı gibi gördüğü kuşlara ömrünün yettiği kadar bakmayı düşündüğünü belirtiyor.

“Her gün 3 defa besliyorum, yaklaşık 500 güvercin geliyor”

Kaldığı huzurevinin karşısında günde 3 kez güvercinleri beslediğini söyleyen Reşat Çolak, “Huzurevinde geldiğim zaman olduğumuz yerden Durugöl Mahallesi’ne yürüyüş yaptım. Orda 7 tane güvercin gördüm ve bu güvercinleri buraya getirmek istedim. Sonrasında o güvercinleri buraya getirdim. Şimdi yaklaşık 500 tane güvercini besliyorum. Her gün 3 defa besleme yapıyorum, maaşım yok bu güvercinlere para da yetiştiremiyorum. Huzurevine yerleşmeden öncede de Perşembe ilçesinde güvercin besliyordum, burada 5 yıldır besliyorum” diye konuştu.

Ağzıyla günde 500 güvercini besliyor



“Ben aç gezerim ama bunları aç bırakmam” Çolak, güvercinlerin kendisini beklediğini ve onları aç bırakmamak için çabaladığını söyleyerek, “Allah nasip ederse ölene kadar bunlara bakmaya devam edeceğim. İlk önce kafamdan besleniyorlardı, şimdi ağzımdan ve elimden de besleniyorlar. Ben bunları kendi çocuğum gibi seviyorum, sabah namazını kıldıktan sonra burada beni bekliyorlar. Ben buradan gidersem burada tek bir güvercin kalmaz. Ben aç gezerim bunları aç bırakmam” ifadelerine yer verdi.

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