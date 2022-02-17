Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars eksi 18’i gördü
[Fotoğraf: İHA]
Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18’e düşerken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine kilim örttü.
Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18’e düşerken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine kilim örttü.
Kars’ta son günlerde etkili olan güneşli ve sıcak hava yeniden yerini Sibirya soğuklarına bıraktı.
Termometrelerin eksi 18’i gösterdiği kentte vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar soğuk, 18-20 derece soğukta mücadelemizi veriyoruz. Ekmek davası. 18-20 derece soğuk hissedilmez mi?” dediler. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirildi.
Etiketler: Kars Meteoroloji Kar Yağışı Buzlanma Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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