Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.09.2023 16:37

Karaman'ın "Şebit Pilavı" tescillendi

Karaman'ın yöresel lezzeti "Şebit Pilavı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karaman'ın "Şebit Pilavı" tescillendi
[Fotograf: AA]

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaman'a özgü Şebit Pilavına coğrafi işaret tescili için yürütülen sürecin tamamlandığı, kurumunun bülteninde bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaman mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başvurusu gerçekleştirilen Karaman Şebit Pilavı Düğün, bayram, yağmur duası gibi özel günlerde uzun yıllardır üretilen ve misafirlere ikram edilmektedir. Daha önce İlimize has Divle Obruk Peyniri, Ekşikara Üzümü, Taşkale Halısı, Ermenek Helvası, Başyayla Karın Kaymağı, Kâzımkarabekir Kabak Çekirdeği, Sarıveliler Yöresel Giysileri, Karaman Guymak Tatlısı ve Karaman Kırma Böreği ve İlisıra Dolması coğrafi işaret belgesi almıştı. Karaman Şebit Pilavının tescil edilmesi ile tescil belgesi alan ürün sayımız 11'e yükselmiştir."

ETİKETLER
Coğrafi İşaretler Karaman
Sıradaki Haber
Adıyaman'da kuduz nedeniyle karantina
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:06
Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 23 gündür devam ediyor
17:47
G20 Yeni Delhi Liderler Bildirisi yayımlandı
17:24
Modi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı
17:00
AB'den G20 Zirvesi mesajı: "Daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz" ticaret
17:40
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
16:48
6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı
Erzurum il merkezi "Kültür Yolu Projesi" ile açık hava müzesine dönüştü
Erzurum il merkezi "Kültür Yolu Projesi" ile açık hava müzesine dönüştü
FOTO FOKUS
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ