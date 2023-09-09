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Güncel
AA 09.09.2023 16:11

Adıyaman'da kuduz nedeniyle karantina

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir atta kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Adıyaman'da kuduz nedeniyle karantina
[Fotograf: AA]

Çobanpınar köyünde yaşayan Ramazan Sarıdoğan'ın, kendisine ait at tarafından ısırılması üzerine, durum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce attan alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. İncelemede atın kuduz olduğu tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya aldı.

Adıyaman'da kuduz nedeniyle karantina

Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.

Sarıdoğan'a ise Kahta Devlet Hastanesinde kuduz aşısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alındığını söyleyerek, "Kuduz insanlara bulaşan bir hastalık olduğu için çevredeki hayvanları aşılayacağız. Hayvanların giriş ve çıkışlarını yasaklayacağız." dedi.

Sarıdoğan ise "Atın yanına gittiğimde beni ısırdı ve kaçtı, daha sonra ekiplere söyledik. Kuduz çıkınca ben de hastaneye gittim aşılarımı oldum. Geri kalan aşılarımı da olacağım, ihmal etmeyeceğim." diye konuştu.

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