Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve 28 adet sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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