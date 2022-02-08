Yerli aşı TURKOVAC'ın Karaman'da da uygulanmasına başlandı.

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve beraberindekiler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek TURKOVAC aşısının ilk kez uygulanmasını takip etti.

Kurşun, yaptığı açıklamada, salgının son günlerde hızla yayıldığını, ancak aşılama nedeniyle hastaneye yatış oranı ve ölüm sayılarının çok daha azaldığını söyledi.

Hastanede 1500 doz TURKOVAC aşısı bulunurken, ilk gün olmasına rağmen 280 kişi aşı randevusu aldı.

"Yerli aşıyı bekleyenlerle aşılama oranı artacak"

Herkesi aşı olmaya davet eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Yerli aşımız TURKOVAC için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şu anda hastanemize 1500 doz TURKOVAC aşısı geldi, devamı da gelecek. İlk gün olmasına rağmen 280 randevu alındı. Bu randevuların yüzde 26'sı hiç aşı olmamış, yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız. TURKOVAC'la birlikte bu oran çok daha yukarılara çıkacak. İlk veriler bunu gösteriyor."

Karaman en az iki doz aşılama oranında 79,1 ile mavi kategoride yer alıyor.