Aksaray son 40 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Yağışlar tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarının yüzünü güldürürken Tuz Gölü'ne de can suyu oldu.

Tuz Gölü’nün beslenmesi amacıyla harekete geçen Aksaray Belediyesi 10 gün boyunca kent genelinde topladığı karları kamyonlara yükleyerek Tuz Gölü’nü besleyen kanallara boşalttı.

Tuz Gölü'nün kıyı kesimleri de havadan görüntülenirken, son yağışların göle fayda sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan ve flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli yerler arasında yer alan Tuz Gölü, kar manzarasıyla da görsel şölen oluşturdu.

"Tuz Gölü Havzası 30-40 yılın en yoğun kar yağışını aldı"

Aksaray Belediyesi Ziraat Mühendisi Bayram Bölükbaş yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi:

“Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Tuz Gölü ciddi anlamda küçülmüştü. Ancak bu yıl Tuz Gölü Havzası 30-40 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Meteorolojik verilere göre Aksaray’da 1974 yılından sonra en yoğun kar yağışı bu yıl gerçekleşti. Yağışlar sonrası Belediye Başkanımız Evren Dinçer’in talimatı ile şehir merkezindeki karları Tuz Gölü Havzası'nı besleyen kanallara döktük. 10 gün boyunca devam eden çalışmalarda toplam 2 bin 500 kamyon kar dökümü gerçekleştirildi. İnşallah eski yıllarda olduğu gibi Tuz Gölü’nün yeniden kuş cenneti olmasını temenni ediyoruz” dedi.