Karaman'da telefon kablolarını keserek çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri ile JASAT timleri, merkeze bağlı Lale ve Gökçe köylerinde kabloların kesilerek çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerini tespit edip yakalayabilmek için köy ve güzergahtaki güvenlik ka

merası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık bin aracın arasından zanlıların bulunduğu aracı tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, sürücü A.K. (45) ile araçtaki T.D. (24) ve I.S. (23) isimli kişileri adreslerinde yakalayarak gözaltına alındı. Zanlıların jandarmaya verdikleri ifadelerinde, yaklaşık 200 metre kabloyu çaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, I.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.