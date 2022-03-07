Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta’da kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Isparta’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Isparta’da kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kentte 2 Mart'tan beri aralıklarla yağan kar şehri beyaz örtüyle kapladı.
Kar yağışıyla birlikte kent genelinde güzel görüntüler oluştu.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı
Son Haberler
- 11:58
- 12:01
- 11:49
- 11:46
- 12:07
Sıradaki Haber
Atatürk’ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz