Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Öncüpınar ve Demirışık köylerine düzenlenen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçlarından 10 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö, R.Ç. ve Ö.A. saklandıkları bağ evinde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kilis Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:58
- 12:01
- 11:49
- 11:46
- 11:42
Sıradaki Haber
Isparta’da kar yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz