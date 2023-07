Karaman’da ormanlık alanlarda piknik yapmak 3 ay süreyle yasaklandı

Konuyla ilgili Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile birlikte, orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 74.maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca bu karar alınmıştır. 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi çerçevesinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar, orman idaresince gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşulu ile ormanlık alanda hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar ile orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunanlar hariç 05.07.2023 tarihinden 30.09.2023 tarihine kadar yasaklanmıştır. Yine 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, orman alanları içerisinde 05.07.2023 tarihinden 30.09.2023 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılması yasaktır. Gerekli tedbirler alınmak şartıyla yasak çerçevesi dışındaki mesire alanları ise şunlardır: Karaman merkez Gökçe Çamlığı, Türk Dünyası Şehir Ormanı, Kazımkarabekir ilçesi Muammer Fevzi Sarı Mesire Yeri, Ortaoba Köyü Mesire Yeri, Ermenek ilçesi İn Evleri Mesire Yeri, Ermenek ilçesi Şehit Pilot Hasan Baysal Mesire Yeri ve Orman Parkı, Başyayla ilçesi Taşharmanı Mesire Yeri, Başyayla ilçesi Mesire Yeri, Sarıveliler ilçesi Karacaoğlan Mesire Yeri, Göktepe Kasabası Çılgın Proje Mesire Yeri ve Kazancı Kasabası Aşağıoluk Mesire Yeridir.” Yasak dışı bırakılan mesire yerlerinde, ilgili ve sorumlu idare/işletme tarafından gerekli tedbirler alınarak mesire alanında belirlenen yerler dışında ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği de kaydedilen açıklamada, `Ormanlara 4 kilometre mesafede ve 6831 sayılı Orman Koruma Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddesi çerçevesinde olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız yakmak; bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ve İl Müftülüğü tarafından tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır. AFAD, Karaman Belediye Başkanlığı, Karaman İI Özel idaresi tarafından orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerini eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ve TEİAŞ İşletme ve Bakım Müdürlüğü hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Çıkması muhtemel yangınlara gönderilmek üzere DSİ Şube Müdürlüğü, Karaman İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Karayolları Şube Şefliği ile Karaman Belediye Başkanlığının ve makine parkı bulunan diğer belediyelerin iş makinelerinden de yararlanılacaktır. Yangın sezonu boyunca Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Karayolları Şube Şefliği ve belediyeler; talep halinde çıkması muhtemel orman yangınlarına en yakın olan iş makinelerinin gönderilmesi için ilgili birimlerine ve il müdürlüklerinin ikinci bir talimatına ihtiyaç duyulmaksızın 18.07.2022 tarihi itibariyle gerekli talimatı verecektir. Gerekli hallerde, tüm özel sektör imkânları da kullanılarak yangına karşı etkin müdahale edilmesi sağlanacaktır. Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde ormanlık alana giriş ve çıkışlar ile gözetim ve denetimi yapacaklardır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında; 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Orman Kanunun 81. Maddesindeki 'Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köy hudutları içinde bulunan devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmakla vazifelidir' hükmü gereğince, muhtarlıklar tarafından, ormanların yangınlara karşı muhafazası için gerekli tedbirler alınacaktır` denildi.