Trabzon kent merkezinde içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor

Trabzon’un tarihi yatırımlarından biri olan, içeriğindeki içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapısı ile ‘beşi bir yerde’ olarak adlandırılan Büyük Ortahisar Altyapı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerek bütçesi gerekse de kapsamı bakımından şehrin dev yatırımlarının başında gelen büyük altyapı projesi kapsamında Yenicuma Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ daire başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Murat Zorluoğlu, Trabzon tarihinin hiç şüphesiz en kapsamlı, en büyük altyapı çalışmasının sonuna doğru geldiklerini belirtti.



Proje kapsamında Ortahisar’daki 47 mahallede çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Şimdiye kadar 652 kilometre içme suyu, 81 kilometre kanalizasyon, 25 kilometre yağmursuyu, 11 bin bina bağlantısı gerçekleştirildi. 72 bin aboneye de yeni hattan su verilmeye başlandı” dedi.



Projenin ‘beşi bir yerde’ özelliğini ayrıca vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Bildiğiniz üzere bu sadece bir içme suyu projesi değil. İçme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz ve telekomünikasyon altyapısını da kapsayan devasa bir proje. Şimdiye kadar 16 kilometreye yakın doğalgaz hattı ile neredeyse her evin kapısına ulaşacak şekilde 155 kilometrelik bir telekomünikasyon altyapısı oluşturuldu. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar büyük oranda tamamlamış olacağız” diye konuştu.



Başkan Zorluoğlu, proje kapsamında sağlıklı içme suyu sağlanmasının yanı sıra yaz aylarında ilçe genelindeki kanalizasyon hattı eksikliğinden kaynaklanan kötü kokuları ortadan kaldırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Yağmur suyu hatları sayesinde her yağmur yağdığında alt kotlarda ciddi su baskınlarının da önüne geçmiş olduk. Telekomünikasyon çalışmaları ile de bize akıllı şehir uygulamalarında temel oluşturacak bir altyapıyı şehre kazandırmış oluyoruz. Projemiz tamamlandığında şehrimizin uzun yıllar boyunca altyapı diye bir sorunu kalmayacak"