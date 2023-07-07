Denizli'nin ilçeleri yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi haline geliyor

Denizli'nin Çal ilçesi ve Bekilli ilçesi, yamaç paraşütü ile uçuş yapılabilecek uygun alanların belirlenmesi için çalışmalara başladı. Türkiye’nin İlk yamaç Paraşütü pilotu kadın Kaymakamı Dilara Şenoğlu, PAÜ Havacılık Topluluğu Spor kulübü üyeleri ve Çal kaymakamı Mert Çanga, yamaç paraşütü ile uçulabilecek bölgeleri tespit etmek ve deneme uçuşu gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldi. Yaklaşık bir hafta önce, Bekilli ilçesine bağlı Bükrüce Mahallesi’nde yüksek bir alanda başarılı bir uçuş gerçekleştiren ekip, Çökelez dağındaki 1840 metre yükseklikte bulunan bir noktada deneme uçuşu gerçekleştirdi. Çal ve Bekilli ilçelerinin üzerinde 700 metre yükseklikte 10 dakika boyunca uçan ekip, gökyüzündeki yamaç paraşütünü gören vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi.



“Bu bölgeleri cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemekteyiz”



Bölgedeki yamaç paraşütü faaliyetlerinin belirlenmesi için tüm katkıların sağlanacağını söyleyen Bekilli Kaymakamı Dilara Şenoğlu, “Çal ilçesi, Çökelez Dağı'nda yamaç paraşütü faaliyetlerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. İki haftadır yapılan keşifler sonucunda hem Bekilli ilçesi hem de Çal ilçesi için uygun noktalar belirlenmiş ve keşif uçuşları gerçekleştirilmiştir. Turistik hedefli tanıtımı sağlamak için Çal ve Bekilli'nin uçuşlar, etkinlikler ve festivallerle canlandırılması planlanmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede Kısık Kanyonu, hem de Bekilli ve çal ilçesi kıyısından geçen Menderes Nehrinde rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu rafting faaliyetler sayesinde tanınmıştır. Ayrıca, Denizli'de Hierapolis bölgesinde bulunan tepenin keşfi de Recep Yazıcıoğlu tarafından yapılmıştır. Merhum valimiz Yazıcıoğlu’nun izinden bu tarz etkinlikler ve sportif faaliyetlerle uğraşmak bizleri onure ediyor. Bu nedenle, bu tarz etkinlikler ve spor faaliyetleriyle uğraşmak, bölge için onur verici bir durumdur. Ben kendim de Dünya Hava Sporları Federasyonu FAI Lisanslı yamaç paraşütü pilotuyum ve 2 haftadır gerçekleştirdiğimiz keşif uçuşlarında ben de uçuyorum. Yaptığımız uçuşlara göre bölge, yamaç paraşütü pilotlarının tercih ettiği uçuşları sunan bir alan olup, coğrafya açısından, iniş ve kalkış alanları ile meteorolojik şartlar açısından son derece uygun bir bölgedir. Bu potansiyeli gerçekten keşfetmek, hem Bekilli hem de Çal ilçeleri için büyük bir mutluluk olmuştur. Bu faaliyetleri aralıksız bir şekilde sürdürmek ve bu bölgeleri cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.



“Bu alan uçuşa müsait olduktan sonra da gerekli altyapı çalışmalarımızı yapacağız”



Çal Kaymakam Mert Çanga ise Çökelez Dağı'nın Çal tarafına bakan bölgesinde bulunduklarını ve yaklaşık 2 haftalık süreçte bugün 3. deneme uçuşunu gerçekleştireceklerini belirterek, “Uzman hocalar ve pilotlarla birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda Çökelez Dağı ve bulundukları alanın uçuş için oldukça uygun olduğu tespit edilmiştir. Çal'ın bağbozumu festivallerinin yalnızca Denizli'de değil ulusal düzeyde de başarılı ve istikrarlı bir festival olduğunu bilmekteyiz. Bu festivalimize yeni bir renk katmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 150 paraşüt pilotuyla birlikte festivalde sabah bu bölgeden uçuşlar gerçekleştirilecek, akşam ise Çal ve Bekilli bölgeleri ziyaret edilecek. Canlı müzik gösterileri ve kamp tarzında etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Pilotlarımızın tek yapması gereken paraşütlerini getirmek, geri kalanıyla eğlenmek. Bütün alt yapı çalışmaları, kamp alanları ve buranın düzenlenmesi olsun hepsiyle alakalı çalışmalarımız sürecek. Bu bölgenin uçuşa müsait olup olmadığı ile alakalıda şu anda deneme uçuşlarımızı sürdürüyoruz. Bu alan uçuşa müsait olduktan sonra da gerekli altyapı çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.