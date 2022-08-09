Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi
[Fotograf: AA]
Karaman'da mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.
Karaman Valiliğinden yeni mesai saatleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri 10 Ağustos Çarşamba Gününden itibaren 08.30 - 12.30, 13.30 - 17.30 olarak belirlenmiş olup, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."
Etiketler: Karaman
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