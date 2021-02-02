Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde ocak ayında av koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 41 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 106 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.
Avda kullanılan 6 yarı otomatik tüfeğe el konuldu.
Etiketler: Doğal Yaşam Kaçak Avcılık
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