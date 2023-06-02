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Güncel
AA 02.06.2023 14:21

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Sergisi açıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen El Sanatları Sergisine katıldı.

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Sergisi açıldı
[Fotograf: AA]

Akkoyun, tarihi Çeşmeli Kilise'deki serginin açılışında, Halk Eğitim Merkezlerinin, toplumun değişen ve gelişen şartlarına göre çalışma gücünü artırmak, geliştirmek ve bulunduğu toplumun milli ve manevi değerlerini yaşayıp, yaşatmak hususunda önemli olduğunu söyledi.

Öğrenmenin ömür boyu olduğunu anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"İnsan beşikten mezara kadar yaşar ve öğrenir. Örgün eğitim yaşı dışındaki vatandaşlarımızın eğitimi konusunun halk eğitimlerimiz tarafından üstlenilmiş olması merkezlerimizi çok önemli hale getiriyor. Ev tekstili, giyim, iğne oyası, el nakışı, ahşap yakma, kitre bebek yapımı, seramik, sepet örücülüğü ve oyuncak örgü kurslarında bin bir emekle hazırlanmış bu eserler gelecek nesillere miras kalacak."

Katılımcılar, konuşmanın ardından sergiyi gezdi.

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