Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.03.2024 09:57

Karaman’da, "Filistin'in Yanında Ol" etkinliği düzenlendi

Karaman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için eylem düzenlendi.

Karaman’da, "Filistin'in Yanında Ol" etkinliği düzenlendi

Karaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun kadın üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Necmettin Erbakan Parkı'nda bulunan Mescid-i Aksa görünümlü mescidin önünde, "Filistin'in Yanında Ol" etkinliğinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Kezban Gültekin, Gazze'de insanlığın dünyanın gözleri önünde katledildiğini söyledi.

Ölen bebeklerin, çaresiz annelerin yürekleri dağladığını ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaralılar öldürülüyor. Ambulanslar vuruluyor. Mazlum insanların feryadına kayıtsız kalamayan devletimiz ve milletimiz yüzyıllardır olduğu gibi Filistin halkının yanında olmuş, maddi ve manevi hiçbir yardımı esirgememiştir. Ülkemiz devleti ve milletiyle Filistin'e her türlü gıda, sağlık ve ekipman desteği sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. Terörist ve bebek katili İsrail'e karşı tavrımızı ve duruşumuzu maddi yardımlarımızla göstermeliyiz, İsrail menşeli ürünleri boykot ederek göstermeliyiz, dualarımızla göstermeliyiz. Dünya devletleri, özellikle Müslüman ülkeler, uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir."

Konuşmaların ardından, üzerlerinde Gazze'de ölen bebeklerin isimlerinin yazıldığı sembolik "kefene sarılı cenazeler" mescidin önüne bırakıldı.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hıza 14 bin 258 lira ceza
11:37
Bakan Şimşek: Uygulanan programın somut sonuçları kredi notuna yansıdı
11:33
ABD ordusuna ait helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker öldü
11:31
İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü
11:14
Doğru yalıtımla 15 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanabilir
11:10
EPDK 15 şirkete lisans verdi
Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır
Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır
FOTO FOKUS
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ