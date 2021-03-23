Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.
Hüseyin Altay (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Dinek köyünde devrildi.
Traktörün altında kalan Altay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörden savrulan sürücünün kızı Esra Altay (21) yaralandı.
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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