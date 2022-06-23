Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da babası tarafından silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Halit Ö, Alacasülük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Karaman
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